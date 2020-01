Le bilan de l’accident de la circulation survenu dans la nuit de samedi à dimanche sur l’axe de la route nationale RN8 à proximité de la localité de Aïn El Hadjel (M’Sila) au lieudit Ennahiya est passé à 5 morts et 31 blessés, a-t-on appris dimanche des services de la Gendarmerie nationale (GN). L’accident a eu lieu suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Alger-Hassi Messaoud et un tracteur roulant dans un sens inverse, selon la même source.

Les morts et les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Sidi Aïssa, de M’Sila et de Douira (Alger), a ajouté la même source. Le wali de M’Sila, El Cheikh El Ardja s’est déplacé sur les lieux de l’accident pour s’enquérir de la situation des victimes et des conditions de prise en charge, a-t-on rappelé.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de cet accident. Pour rappel, les services de la Protection civile avaient annoncé ce matin un premier bilan de 4 morts et 26 blessés. n

