Un chiffre record qui risque de s’aggraver en raison de la baisse des financements et des dons destinés à ces enfants, victimes de la guerre dans leur pays.

Par Kahina Terki

Dans un communiqué publié hier dimanche, la direction régionale de l’Unicef pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord a averti que plus de 12,3 millions d’enfants syriens ont besoin d’assistance humanitaire, un record depuis le début du conflit en 2011. Selon cette agence onusienne, « plus de 6,5 millions d’enfants en Syrie ont besoin d’assistance » et « près de 5,8 millions d’enfants syriens dans les pays voisins en dépendent », leur vie étant criblée de pauvreté et de difficultés. « Il s’agit du plus haut chiffre enregistré depuis le début du conflit, il y a plus de 11 ans », a indiqué de Beyrouth Adele Khodr, responsable de cette direction. « Des millions d’enfants vivent toujours dans la peur, l’incertitude et le besoin en Syrie et dans les pays voisins », a-t-elle dit, ajoutant que de nombreuses familles ont du mal à joindre les deux bouts. Les prix des produits essentiels, dont la nourriture, montent en flèche, en partie à cause de la crise en Ukraine », explique encore cette responsable de l’Unicef, qui déplore par ailleurs une baisse des financements internationaux, affirmant avoir reçu « moins de la moitié des fonds nécessaires cette année ». L’organisation affirme avoir « un besoin urgent de 20 millions de dollars (près de 19 millions d’euros) pour ses opérations transfrontalières, seul moyen de survie pour près d’un million d’enfants dans le Nord-Ouest de la Syrie », une région tenue par les rebelles.

L’aide humanitaire parvenant à cette région passe, principalement, par la frontière entre la Turquie et la Syrie en vertu d’une autorisation onusienne spéciale qui permet de s’affranchir de toute autorisation du régime de Bachar al-Assad. « La crise en Syrie est loin d’être terminée », a en outre rappelé l’Unicef, indiquant que 13 000 enfants ont été tués ou blessés depuis 2011, dont 213 d’entre eux « au cours des trois premiers mois » de 2022. Environ un demi-million de personnes ont péri depuis le début du conflit en Syrie, en 2011, à l’origine du plus vaste déplacement de population depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans un rapport rendu public en 2018, l’Unicef avait déjà indiqué que les enfants représentent 40% des victimes de la guerre dans le pays.

La sixième conférence de Bruxelles sur la Syrie et la région se tiendra ce 10 mai sous le signe d’un besoin crucial de financement des opérations humanitaires et des services de base essentiels comme l’éducation, l’eau et l’assainissement, la santé, la nutrition et la protection sociale. Dans son communiqué, l’Unicef « renouvelle son appel à toutes les parties au conflit et à ceux qui ont une influence sur elles pour parvenir à une solution politique à la crise, dans l’intérêt des enfants syriens et de leur avenir ». En l’absence d’une telle solution, la réponse humanitaire à l’intérieur de la Syrie et dans les pays voisins doit continuer à être soutenue », préconise l’agence onusienne. n

Le Liban réclame le départ des réfugiés syriens

Ils sont plus d’un million de réfugiés syriens au Liban depuis 2011 et le gouvernement de ce pays réclame leur départ, a déclaré le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, jeudi 5 mai à Beyrouth. Affirmant que son gouvernement ne souhaite pas d’aide internationale pour le rapatriement de ces réfugiés ; quelques jours avant la tenue de la conférence de Bruxelles sur la Syrie, aujourd’hui et demain 10 mai, le chef de la diplomatie libanaise a déclaré que son pays « n’est plus en capacité de supporter les déplacés syriens sur son territoire, car leur nombre écrasant dépasse les moyens.

« Le Liban ne veut pas qu’ils soient aidés (par la communauté internationale) sur son territoire, ni qu’il soit aidé lui-même », a déclaré le ministre des Affaires étrangères. «Nous savons nous occuper de nous-mêmes tant que les déplacés reviennent dans leur pays (…) Nous sommes arrivés à une phase où nous n’acceptons plus que quiconque nous impose quoi que ce soit », a-t-il insisté, soulignant que les réfugiés syriens ont la possibilité de travailler et de faire des allers-retours entre leur pays d’origine et le Liban », a-t-il poursuivi.

La conférence de Bruxelles doit porter sur l’aide à fournir au Liban, à la Turquie et à la Jordanie, trois pays qui accueillent plusieurs millions de réfugiés ayant fui le régime du président syrien Bachar el-Assad. Le 3 mai dernier, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que son pays « prépare un nouveau projet pour le retour volontaire d’un million de Syriens ». Dans un discours par vidéoconférence, lors de la cérémonie de remise des maisons en briques construites par la Turquie à Idleb, le chef de l’Etat s’est félicité de l’installation de 50 000 familles dans ces maisons. « Nous espérons augmenter le nombre de ces maisons à 100 000, pour y installer 100 000 familles », a-t-il fait savoir. Le président Erdogan a ajouté qu’« environ 500 000 Syriens sont entrés dans les zones sécurisées libérées par la Turquie grâce aux opérations menées depuis 2016 ».Synthèse Kh. T.