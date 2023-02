Le président du Mouvement national El Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé, samedi à partir de Sidi Bel Abbes, à la poursuite des efforts d’investissement et de développement du secteur de l’énergie pour tirer profit de la conjoncture mondiale actuelle marquée par la forte demande.

M. Bengrina a déclaré, lors d’une conférence régionale qui l’a réuni avec les élus de son parti de la région Ouest du pays, que sa formation «encourage la poursuite des efforts d’investissement et de développement dans le secteur de l’énergie pour profiter des opportunités d’augmentation de la demande sur les marchés mondiaux prometteurs pour les années à venir, car l’Algérie est un partenaire fiable dans ce domaine».

L’orateur a également souligné la nécessité de l’engagement et de l’acuité dans l’effort vital de réalisation de la transition énergétique que le pays a adopté comme objectif stratégique en concrétisant les programmes prévus dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables pour atténuer la consommation croissante des sources d’énergie traditionnelles.

D’autre part, M. Bengrina a évoqué l’anniversaire national de la nationalisation des hydrocarbures, le 24 février 1971, affirmant que «la nationalisation des hydrocarbures a établi la souveraineté nationale sur les ressources naturelles et la richesse énergétique». «Cette dernière s’est aujourd’hui imposée comme une arme puissante dans les batailles d’approvisionnement et d’accès au pétrole et au gaz face au besoin croissant de sécuriser les sources d’énergie avec les contrecoups de la crise ukrainienne et aux turbulences du marché mondial, soumis à des secousses successifs», a-t-il ajouté.

Enfin, M. Bengrina a appelé le gouvernement à approvisionner les marchés nationaux pour répondre aux besoins quotidiens des citoyens en denrées alimentaires de grande consommation à l’approche du mois de Ramadan.

Articles similaires