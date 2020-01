Par AZIZ LATRECHE et MERIEM K.

La réunion des membres de la Coordination nationale des enseignants du primaire, qui devait entériner ou repousser l’option de la grève illimitée, n’a pas eu lieu. Il a été décidé, en revanche, de maintenir la pression à travers les trois jours de grève. Quant à l’idée de surseoir à l’option de la grève illimitée, des syndicalistes disent tenir compte des propos du chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, sur le secteur de façon générale et sur le cycle primaire en particulier.

Contacté hier par nos soins, l’un des coordinateurs nationaux, qui a préféré garder l’anonymat, a affirmé que la coordination, qui avait l’intention de tenir une réunion à Tipasa ou à Boumerdès, «a été décidé de l’annuler carrément». Il était prévu qu’elle débatte des mécanismes de contestation à mettre en place «si jamais la tutelle ne devait pas répondre favorablement à nos revendications, y compris cette question de la grève illimitée. Mais nous avons constaté que la base n’était pas prédisposée à une telle grève pour le moment et donc nous avons décidé de maintenir seulement notre grève cyclique hebdomadaire de trois jours, du lundi au mercredi».

Ces revendications contiennent entre autre l’application immédiate du décret présidentiel 14- 266 paru en 2014 qui attribue l’échelon 12 aux enseignants du primaire avec un effet rétroactif depuis la même année et ce, en attendant, selon la même coordination, de procéder à une unification des échelons avec les autres paliers. Une autre revendication exige la suppression des tâches non pédagogiques ou à défaut bénéficier d’une compensation financière adéquate.

Tout en évoquant cette question de timing, la même source explique que ces constatations qui tendent à «éviter la grève illimitée au sein de la base ont été établies par nos coordinateurs nationaux chacun dans sa wilaya». «Cette réunion, qui avait avant tout un caractère évaluatif de la situation, a été également annulée après les propos du président Tebboune lors de sa rencontre avec les médias. Des propos qui ne nous ont pas du tout rassurés d’où cette décision de maintenir la grève cyclique de trois jours avec des sit-in devant les directions locales de l’éducation lundi ainsi qu’un rassemblement national mardi devant le siège de l’annexe du ministère à Ruisseau (Alger)», ajoute également la même source. Dans le même sillage, notre interlocuteur prévoit «un taux d’adhésion sans précédent depuis le début de cette contestation».

Contacté par nos soins, Zoubir Rouina, secrétaire général du Conseil des lycées d’Algérie (CLA), a fait part, quant à lui, de son inquiétude sur la situation qui prévaut actuellement dans un secteur fonctionnant «sans vision et sans planning pouvant le mener à bon port». Le comble, ajoute notre interlocuteur, est que le partenaire social ne sent «aucune volonté politique» de la part des autorités compétentes pour corriger les dysfonctionnements».

«On se soulève annuellement pour les mêmes problèmes qu’on ne résout pas. On a l’impression que le gouvernement n’accorde pas l’importance qui sied au secteur de l’Education, alors que c’est un secteur vital et primordial», souligne le secrétaire général du CLA. Ce dernier a rappelé, en outre, que le recours à la grève est «un droit garanti par la Constitution et lois en vigueur, autrement, le droit à la grève serait banni».

