Par Nadir Kadi

Au lendemain d’un premier appel à la grève, qui avait réussi à paralyser l’activité judiciaire, du 29 novembre au 2 décembre, l’Union nationale des ordres des avocats (Unoa), qui estime que ses demandes n’ont pas été entendues, pourrait bien annoncer la reconduite de son mouvement à l’issue de sa prochaine et «imminente» réunion.

En effet, alors que plusieurs avocats attendaient, hier, les nouvelles décisions de la structure professionnelle, le président de l’Unoa, Maître Brahim Tairi, avait fait savoir la veille à la presse qu’une «assemblée générale» de l’Unoa était en préparation pour discuter des mesures à prendre contre les nouvelles règles d’imposition des avocats. Le président du mouvement ajoute que cette réunion devrait «décider d’autres actions de contestation».

Mouvement qui pourrait ainsi se prolonger dans le temps, le fond du désaccord entre la corporation des avocats et le ministère des Finances reste, pour rappel, le nouveau mode de prélèvement fiscal défini par la Loi de finances 2022. Ce texte, adopté par les deux chambres de l’APN, entraînera, estiment les avocats, une taxation «désavantageuse» et «totalement disproportionnée», l’imposition pourrait passer dans certains cas de 12,5% à plus de 37% du chiffre d’affaires. En ce sens, et bien que la loi a été approuvé par le Parlement, «l’espoir» qu’entrevoient les avocats reste aujourd’hui «l’intervention du Président de la République», selon Maître Farouk Ksentini, précisant : «Je pense que nous avons besoin d’une intervention du Président de la République pour arrêter ce processus, nous (les avocats) l’avons sollicité au travers d’une lettre du bâtonnier national.» Cependant, Maître Brahim Tairi a, pour sa part, fait savoir que la saisine du Président de la République «n’a pas encore suscité de réponse». Quant aux conséquences sur l’activité judiciaire de ce mouvement de protestation particulièrement suivi, il s’agit principalement de reports d’audiences pour cause «d’absence de la défense». Une situation souvent très difficile pour les justiciables, en attente de leur jugement, et parfois d’une éventuelle libération ou acquittement.

Les grévistes, qui reconnaissent de leur côté le préjudice sur le bon déroulement de la justice, estiment toutefois que leur situation serait particulièrement difficile en cas d’entrée en vigueur de la nouvelle loi : «Il faut comprendre que les avocats sont le dos au mur», nous explique Me Ksentini, ajoutant plus loin, que la hausse de l’imposition entraînera immanquablement la fermeture de cabinets d’avocats.

