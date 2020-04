Les deux monstres du football moderne raflent quasiment tous les trophées de meilleur joueur du monde depuis plus d’une décennie. Nombreuses sont les personnalités du ballon rond à trancher entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. José Mourinho (57 ans), l’entraîneur de Tottenham, s’est lui aussi laissé prêter à ce petit jeu.

«Le meilleur entre Lionel Messi et CR7 ? Je dirais Ronaldo, «el Fenómeno». Cristiano et Lionel Messi ont une carrière bien plus longue et sont restés au top niveau pendant 15 ans. Mais si nous parlons strictement de talent et de capacité, personne n’est supérieur au Brésilien. Quand j’étais à Barcelone avec Bobby Robson (en tant qu’entraîneur adjoint, en 1996-97, NDLR), j’ai réalisé qu’il était le meilleur joueur que j’aie jamais vu de ma vie. Les blessures ont tué sa carrière, qui aurait pu être encore plus incroyable, mais le talent du joueur à l’âge de 19 ans était exceptionnel», a lâché le technicien portugais dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

