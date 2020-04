Pour notre expert Mourad El Besseghi, l’Algérie devrait affronter, durant l’exercice 2020/2023, un taux d’inflation élevé en l’absence de contrepartie productive. Et les augmentations des revenus prévues de la LFC 2020 seront vite rattrapées par le niveau des prix qui connaîtront des hausses sensibles.



Reporters : Quelle lecture faites-vous de l’élaboration de la loi de finances complémentaire prévue prochainement ?

Mourad El Besseghi : La loi de finances 2020 a été élaborée, débattue et adoptée dans un contexte particulier tant sur le plan économique que sur le plan politique. Force est de reconnaître qu’elle manque de profondeur et surtout de visibilité. Fortement controversée, compte tenu de l’instabilité qui a prévalu au cours de sa maturation, son contenu répondait plutôt à un souci d’apaisement du climat social qu’à la mise en place d’un véritable programme devant s’inscrire nécessairement dans la durée.

Après l’élection présidentielle, l’installation d’un gouvernement, l’élaboration d’un programme d’action et son adoption par les deux chambres, il était quasi-inéluctable qu’on s’achemine vers une loi de finances complémentaire afin d’ajuster le budget prévisionnel de l’Etat pour prendre en charge les engagements économiques et sociaux annoncés durant la campagne électorale du président de la République et réitérés lors de son discours d’investiture.



Quelles sont les principales mesures annoncées qui figureront dans cette la loi de finances complémentaire 2020 ?

Beaucoup de points ont été déjà annoncés, mais en premier lieu, l’augmentation du pouvoir d’achat des citoyens, en particulier la classe moyenne et vulnérable, suite aux glissades qu’a connues le cours de change du dinar par rapport aux principales devises et son impact sur les produits finis et les matières importés. Le chef de l’Etat sera, surtout, attendu sur sa promesse d’exonérer d’impôt sur le revenu global (IRG) les salaires inférieurs ou égaux à 30 000 DA. Autrement dit, l’absence de retenue de l’impôt sur les salaires de cette frange d’employés et pensionnaires, qui se traduira par un versement en net aux bénéficiaires d’un montant plus élevé, équivalent à l’impôt qui aurait dû être versé à l’administration fiscale. En quelque sorte, une augmentation accordée sur les fonds du Trésor public sans aucun impact sur les charges de l’employeur.

Il convient de rappeler que le SNMG n’a pas été revu depuis une dizaine d’années, alors que le dinar a connu des dévaluations successives par glissades progressives. Le FMI n’a pas cessé de préconiser une dévaluation conséquente pour aligner le change officiel à celui du marché noir, en supprimant de facto le change parallèle et toutes les pratiques mafieuses qui découlent de cette ambivalence dans la gestion financière du pays. Il est évident que la mise en œuvre de telles mesures aura, à court terme, un coût social exorbitant et insoutenable avec un impact négatif certain et direct sur le pouvoir d’achat du citoyen.

On notera encore, à travers le programme et les différentes déclarations, une exonération de l’impôt au profit des femmes au foyer contribuant à l’économie, à la valorisation de la bourse octroyée aux étudiants, notamment ceux des filières des sciences exactes. Il a été annoncé également la promotion de la profession d’enseignant et de chercheur sur les plans matériel et social et l’octroi d’avantages importants aux médecins et aux paramédicaux dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud. Toutes ces mesures ont un coût que la loi de finances 2020 n’avait pas prévu.



Quelle est, selon vous, la place de la relance de l’économie dans cette loi ?

Il a été affirmé que des adaptations sont à faire au niveau du budget en vue de la révision de certains chapitres du budget d’équipement, qui est le moteur de la croissance. Ayant connu une contraction significative de 20% par rapport à celui de 2019, le budget d’équipement 2020 s’est traduit par le gel de certains investissements alors que c’est généralement le budget d’équipement qui tire le taux de croissance du PIB vers le haut. Ce taux de croissance qui a été de 2,3% en 2019 et qui devrait dévisser à 1,9% en 2020 si des ajustements ne seront pas introduits dans la LFC 2020.

Les entreprises publiques dont le volume d’activité dépend en grande partie des commandes publiques ont des plans de charge assez chétifs pour l’année en cours. Les entreprises privées ont déjà passé une très mauvaise année 2019 et les perspectives 2020 sont moroses, selon les annonces faites par les représentants des corporations patronales du secteur privé.

Au niveau des dispositions fiscales, la révision des impositions retenues pour les professions libérales considérées comme excessives, est en somme une réparation d’une injustice fiscale qui bat le principe de l’équité et remet en cause le fondement de «tous égaux devant l’impôt». En effet, les professions libérales (avocats, médecins, comptables, notaires, etc.) ont été très lourdement fiscalisés et arbitrairement imposés dans le cadre de la loi de finances 2020. Ceci a fait réagir tous les professionnels qui exercent les métiers du savoir pour demander leur réintroduction dans le régime du forfait qui convient mieux à la nature de leur activité qui est à prépondérance intellectuelle.

D’autres mesures sont également annoncées, telles que la mise en place d’avantages fiscaux en direction des start-ups et des entreprises créatrices d’emploi, de même que le rétablissement de l’abattement de 50% au titre de l’IRG ou de l’IBS accordé aux entreprises physiques et morales exerçant dans les régions du Sud du pays qui existait jusqu’à fin 2019 et dont le renouvellement a été omis dans la LF 2020.



Pensez-vous que, réellement, les nouvelles mesures qui seront prises auront un impact sur le terrain notamment en ce qui concerne l’amélioration du pouvoir d’achat ?

Avec le niveau des fonds colossaux, 55 milliards de dollars, soit l’équivalent de 32 % du PIB de 2018, injecté dans l’économie ces deux dernières années, pour pallier le déficit de la balance des paiements par le biais du financement non conventionnel, l’inflation sera perceptible plus nettement. En effet, l’absence de contrepartie productive de ces fonds, issus de la planche à billets, aura pour conséquence une inflation dont les effets seront ressentis plus sévèrement dans la trajectoire budgétaire 2020-2023. En conséquence, les augmentations de salaires auront peu d’effet sur le pouvoir d’achat des couches vulnérables. L’écart est tel que les augmentations des revenus seront vite rattrapées par le niveau des prix qui connaîtront des hausses sensibles.



Quels sont les autres mécanismes qu’il faut prendre en charge notamment pour sortir le pays de cette crise ?

C’est évidemment la relance de l’économie, d’une façon générale, qui permettra à terme de rétablir l’équilibre subtil qu’il faut trouver dans le cycle revenu-production-consommation.

Or, pour trouver les moyens de la relance, en présence des fluctuations certaines sur le prix du brut, sensible aux tensions géopolitiques, il faudra puiser dans les bas de laine encore une fois. D’autant que le financement non conventionnel est définitivement abandonné et que le recours au financement externe est rétabli dans la loi de finances 2020, mais dans des conditions particulières, compte tenu des risques qu’il présente.

Le recours à l’emprunt interne, en faisant appel à l’épargne publique qui n’a pas drainé l’épargne escomptée lors des dernières émissions, n’est probablement pas la voie à emprunter pour tenter de rechercher le financement nécessaire à la relance, y compris si l’emprunt national serait basé sur des obligations dites islamiques.

Il faudra compter sur les ressources de la fiscalité ordinaire qui ont connu une amélioration relative ces dernières années en comparaison avec la fiscalité pétrolière qui accuse un recul.

L’inclusion du marché informel à la sphère réelle devra être un objectif majeur pour élargir l’assiette sans accentuer la pression fiscale sur les contribuables réguliers.

Ceci passe par la modernisation du fonctionnement de l’administration fiscale, un renforcement de ses capacités et une refonte profonde du système fiscal.

Dans une conjoncture exceptionnelle, l’amélioration du recouvrement fiscal devra être un objectif primordial et nécessitera une modernisation du fonctionnement des structures de l’administration fiscale, basée sur la mise en place d’une nouvelle organisation de la gestion de l’impôt pour agir efficacement contre l’évasion fiscale et la prise en charge des restes à recouvrer. Un renforcement des capacités d’intervention de l’Administration fiscale par des moyens humains et technologiques notamment, y compris au niveau des structures locales, et enfin, une refonte profonde du système fiscal en vue de l’adapter progressivement aux standards universels. Il faut également noter les actions visant la rationalisation des dépenses, la lutte contre les coûts cachés et le gaspillage, le combat vigoureux des dépenses superflues à tous les niveaux. Ceci constitue en soi-même une ressource non négligeable, mais un moyen aussi de crédibiliser l’Etat et ses institutions et de contribuer à rétablir la confiance du citoyen largement entamée ces derniers temps.

