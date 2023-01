Au lendemain de la commémoration du 10e anniversaire des événements de Tiguentourine, survenus le 17 janvier 2013, le directeur de la sécurité interne de la compagnie pétrolière nationale, Mounir Belhocine, assure que la Sonatrach, en partenariat avec les services de sécurité et de l’ANP (Armée nationale populaire), se dote de tous les moyens modernes pour parer à tous les types de menaces touchant à la sécurité de la compagnie.

«Les sociétés pétrolières et gazières font face à de nouvelles formes de menaces. La menace classique, c’est l’attaque terroriste avec des armes. Aujourd’hui, elle a évolué au plan technologique», indique M. Belhocine lors de son passage, hier mardi, dans l’émission L’Invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

Après avoir rendu hommage aux victimes de l’attaque de Tigeuntourine et salué les forces de l’Armée nationale populaire qui y avaient déjoué le plan des terroristes, le directeur de la sûreté interne explique que la cyber-menace constitue la menace la plus inquiétante, puisque, développe-t-il, «elle est plus large et peut cibler les systèmes d’exploitation, de production et les bases de données».

La compagnie pétrolière nationale a investi de gros moyens durant ces dernières années pour conforter son système de sécurité et améliorer l’efficacité de ses services. Rien que pour la sécurité physique, la Sonatrach avait consacré, en 2021, un budget sécurité de plus de 58 milliards de DA, dont 50% sont consacrés à la sécurité de ses installations, révèle M. Belhocine. Un autre budget, dont le montant n’a pas été dévoilé a été mobilisé pour la cyber-sécurité.

Selon les chiffres de l’invité de la Chaine 3, «10 000 agents internes ont été formés dans les centres de formation de l’ANP depuis 2013 et la Sonatrach envisage de former 8 000 autres agents durant l’année en cours».

Pour ce qui est de la modernisation de ses moyens technologiques, la Sontarach avait engagé un programme quinquennal depuis 2013 qui a permis, en plus de l’intensification de la surveillance aérienne, de doter 170 sites de la compagnie de 5 000 caméras de surveillance de nouvelle génération et de plus de 200 obstacles physiques. (Source Radio chaine 3)

