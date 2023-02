Le ministre des moudjahidine et des Ayants droit Laid Rebiga a affirmé samedi, à Sétif, que les questions liées aux moudjahidine, les fils de chouhada et les Ayants droit, se feront en coordination et en partenariat avec les organisations représentatives.

M. Rebiga qui s’exprimait lors de l’ouverture de la première conférence nationale de l’Organisation des fils de chouhada à la Maison de la culture Houari Boumediene de Sétif, où il effectue une visite de travail, a affirmé que « l’Etat accorde une importance particulière à cette catégorie qui constitue la fierté de la nation ». Le ministre a qualifié les fils de chouhada de «porteurs du message des valeureux martyrs de la révolution», il a exprimé ses remerciements pour la tenue de ces rencontres marquant le 34ème anniversaire de la fondation de l’Organisation nationale des fils de chouhada, soulignant que « les Algériens sont connus pour leur attachement à la défense de la patrie, depuis toujours ». M. Laid Rebiga a estimé que l’Organisation nationale des fils de chouhada constitue « l’un des affluents » principaux des organisations nationales qui se chargent de conserver les valeurs de la révolution et ses principes, en veillant à garder les liens avec la valeureuse révolution du 1er novembre 1954, ses hommes et ses héros. Le ministre a considéré que cette rencontre traduit la transmission entre les générations, elle coïncide, a-t-il rappelé, à la veille de la célébration du 18 février, journée nationale du Chahid, célébrée sous le slogan «Fierté de la nation, serment des hommes», il a souligné que « les chouhada illustrent une page resplendissante de l’histoire pour leur sacrifice sur l’autel de la liberté et de l’indépendance ». Le ministre des moudjahidine a rappelé que l’Algérie a associé son nom à « Un million et demi de chouhada » tombés durant « 7 ans et demi de la révolution libératrice », affirmant que rien ne peut mieux illustrer la grandeur de la nation. Le ministre a estimé que le message des chouhada renferme la leçon que retient la mémoire du peuple algérien pour la transmettre aux générations successives, c’est une responsabilité qui exige de rester à la hauteur des défis, en veillant à l’unité des rangs, au travail et à l’amour de la patrie. Le ministre qui a inauguré l’extension du centre de repos des moudjahidine de Hammam Guergour au nord de Sétif, a souligné que cette réalisation a vu le jour, en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. M. Rebiga a inauguré au siège de l’Assemblée populaire de wilaya, une fresque dédiée à 60 chahid, représentant les 60 communes de la wilaya. (APS)