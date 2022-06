L’Italien Francesco Bagnaia a réalisé samedi le meilleur temps à l’issue des essais libres 3 du Grand Prix d’Allemagne de moto, 10e manche de la saison, et a signé un nouveau record de la piste. Au classement combiné des trois séances disputées vendredi et samedi matin, le pilote Ducati devance grâce à un super chrono (1:19.765) l’Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), deuxième au général, à 64/1000e seulement de l’Italien, et son coéquipier, l’Australien Jack Miller, 108/1000e derrière. Bagnaia, meilleur temps à l’issue des deux premières séances d’essais libres combinées, avait déjà arraché le record de la piste vendredi. Un temps qui n’a cessé de descendre samedi. Lors de la troisième séance d’essais, Espargaro a été le premier pilote de la journée à faire tomber ce tout jeune record. Il l’a ensuite encore amélioré… pour rapidement le perdre au profit de l’Italien de 25 ans, en pleine forme depuis le début du week-end. Avant l’arrivée du paddock en Saxe, le record de la piste était détenu jusqu’alors par l’Espagnol Marc Marquez (Honda), ultra dominateur en Allemagne depuis 2013 mais absent des circuits depuis début juin après une nouvelle opération du bras droit. Derrière les hommes de tête, le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) et son coéquipier, l’Espagnol Jorge Martin, signent respectivement les 4e et 5e meilleurs temps. Le champion du monde en titre le Français Fabio Quartararo (Yamaha) enregistre le 6e meilleur temps combiné. Les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps des trois premières séances d’essais libres participent directement à la deuxième séance qualificative (Q2), qui détermine les douze premières places sur la grille de départ. Les autres doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2.

