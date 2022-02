Un plan de recrutement a été lancé en perspective de l’exploitation commerciale du tramway de la ville de Mostaganem, a appris l’APS samedi du directeur de l’antenne de wilaya de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), Hicham Ketroussi. Il a indiqué que l’antenne de l’Agence nationale de l’emploi a reçu, dernièrement, la première offre d’emploi de la Société d’exploitation et de maintenance du tramway (SETRAM), dans le cadre de la première phase (spécialités techniques) du plan de recrutement pour l’exploitation prochaine de la première ligne de ce moyen de transport urbain. Parmi ces offres, 20 postes pour les conducteurs de tramway, 19 pour les superviseurs d’exploitation et un poste de directeur des ressources humaines, en attendant les offres de la seconde et troisième phases (près de 320 postes d’emploi), a-t-il déclaré .Le même responsable a souligné qu’après l’opération de sélection, les concernés bénéficieront de formations dans leurs postes pour une durée de trois mois au niveau de la SETRAM, avant le recrutement effectif, qui aura lieu avec l’exploitation commerciale de la première ligne du parcours du tramway de la ville de Mostaganem. La même source a précisé que les autorités de la wilaya de Mostaganem accordent une grande importance à ce plan, à travers des instructions et des réunions consacrées à cet effet, notant que la priorité dans le recrutement est pour les demandeurs d’emploi locaux. D’autre part, l’antenne de wilaya de l’ANEM portera le nombre de nominations de 6.000 en 2021 à 9.000 au cours de cette année, à la faveur des mesures pour lever les obstacles sur les projets d’investissement encours de réalisation. L’entrée progressive en exploitation de ces projets permettra de réaliser cet objectif, parallèlement à l’accompagnement qui sera effectué par l’antenne de wilaya de l’ANEM au profit des travailleurs et des demandeurs d’emploi. n

Articles similaires