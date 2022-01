Les services de la gendarmerie nationale de Mostaganem ont libéré un adolescent peu de temps après son enlèvement et arrêté ses ravisseurs, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication et des relations publiques du groupement territorial de ce corps de sécurité.

L’opération de libération a eu lieu après que la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Mazagran a été avisée de l’enlèvement d’un jeune, âgé de 18 ans, par un groupe d’individus qui l’avaient séquestré dans une habitation et exigé une rançon pour sa libération, a indiqué à l’APS la responsable de la cellule de communication, le capitaine Fatima Ouafrigh.

Le plan d’alerte concernant les cas d’enlèvement d’enfants a été immédiatement activé et les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale, soutenus par la section d’intervention, ont réussi, en peu de temps, à libérer la victime, a ajouté la même source.

Le capitaine Ouafrigh a souligné que les sept membres de ce groupe criminel, dont une femme, ont été arrêtés par les gendarmes qui ont saisi sur eux sept armes blanches de différents formats et quatre téléphones mobiles.

D’autre part, trois chèques postaux signés par la mère de l’adolescent kidnappé ont été récupérés, a fait savoir la responsable de la communication, ajoutant que les individus incriminés seront présentés devant les juridictions compétentes une fois l’enquête achevée.

Articles similaires