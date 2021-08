Les services de la protection civile de la wilaya de Mostaganem ont repêché ces dernières 24 heures, les corps sans vie de trois personnes, qui se sont noyées dans les plages et les zones rocheuses dangereuses, rapporte l’APS ce samedi. L’unité maritime de la protection civile est intervenue, vendredi soir, pour repêcher les cadavres de deux noyés péris en mer, en face de la plage de Chlef (Sonectar) dans la commune de Mostaganem, a-t-on précisé dans un communiqué. La même unité a reçu, le même jour aux environs de 17h30, un appel signalant la disparition de deux personnes au niveau des plages « Les Sablettes » et « Chaaba Nacera » dans la commune de Mazagran. Les plongeurs ont réussi à sauver l’un d’eux et le transférer, dans un état grave, vers le service des urgences médico-chirurgicales de Mostaganem, a-t-on ajouté. Les opérations de recherche, qui ont visé la zone Ouest de la commune de Mazagran et la zone Est de la commune de Stidia, se sont soldées par le repêchage du second disparu au niveau de la zone rocheuse, à l’ouest de la plage « Stidia 2″. Des équipes de plongeurs ont participé à ces opérations, ainsi que plusieurs agents de la protection civile de recherche et de sauvetage en mer et sur terre, en plus de la mobilisation d’ambulances pour le transfert des dépouilles des noyés au service de la morgue de l’établissement hospitalier » Ernesto Che Guévara » de Mostaganem, a-t-on conclu de même source.

