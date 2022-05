Les services de la Protection civile ont repêché dimanche le corps d’un deuxième noyé, porté disparu depuis six jours à la plage de Sidi El Mejdoub, dans la région de Kharrouba (ville de Mostaganem), selon la direction de wilaya de ces services. Les équipes de plongeurs relevant de la Protection civile ont repêché, dimanche, aux environs de midi, un deuxième noyé, âgé de 16 ans. Le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue du Centre hospitalo-universitaire «Boumédiène BensmaIn» de Mostaganem, a indiqué la même source. Ces équipes avaient repêché, il y a deux jours de cela, le corps sans vie d’un premier noyé, âgé de 19 ans, porté disparu, depuis le mardi 22 mai en cours, portant le nombre de noyés, avant le début de la saison estivale, sur les côtes de Mostaganem, à sept (7) cas, ajoute la source. Les services de la Protection civile ont, dans le but de repêcher les deux disparus, mobilisé trois (3) équipes de plongeurs des wilayas de Mostaganem, Relizane et Chlef, et 3 pneumatiques pour faire des recherches en mer ainsi que 14 agents de recherche sur la terre ferme, a-t-on expliqué. Ces mêmes services ont réitéré leur appel à l’adresse des citoyens particulièrement les jeunes, pour ne pas se baigner dans les zones rocheuses et dangereuses, et éviter de se baigner avant la saison estivale, fixée le 1 juin prochain. De même qu’ils ont insisté auprès des familles sur l’impératif de contrôler leurs enfants et les empêcher d’aller à la plage. <

Articles similaires