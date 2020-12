Deux travailleurs sont morts et un autre a été blessé lundi suite au glissement de terrain dans un chantier de travaux d’assainissement dans la commune de Sidi Ali (Mostaganem), a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la protection civile. Les unités de la protection civile sont intervenues le matin vers les coups de 10H00 pour sortir les travailleurs de sous les décombres dus à un glissement de terrain survenu dans un chantier de travaux d’assainissement à l’entrée de la ville de Sidi Ali (45 km à l’est de Mostaganem). Les ouvriers creusaient une tranchée pour prolonger les canalisations d’assainissement lorsqu’ils furent surpris par l’affaissement du sol sur une longueur de 15 mètres et une profondeur de 6 mètres, a indiqué la même source. Les corps des deux victimes (39 et 47 ans) ont été déposés à la morgue de l’hôpital «Hocine Hamadou» de l’hôpital de la commune de Sidi Ali et le travailleur blessé (45 ans) a été transféré aux urgences médico-chirurgicales du même établissement de santé publique. Pour l’opération d’intervention d’une heure et demie, les services de la protection civile de l’unité principale ont mobilisé deux unités secondaires de Sidi Ali et Sidi Lakhdar et l’équipe cynotechnique.

