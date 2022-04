Les services de police de Mostaganem ont mis en échec une tentative d’émigration clandestine par mer, a-t-on appris, dimanche, de la direction de la Sûreté de wilaya. La même source a précisé que l’opération a été menée par la brigade de lutte contre le trafic de migrants en coordination avec la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la Sûreté de wilaya de Mostaganem, après avoir repéré une publication sur les réseaux sociaux (Facebook) appelant à l’émigration clandestine par mer à partir des plages de la wilaya. Après avoir déterminé l’identité du titulaire du compte, originaire d’une wilaya de l’Ouest du pays, le procureur de la République territorialement compétent a été avisé et le suspect convoqué, a indiqué la même source, ajoutant que ce dernier agissait comme intermédiaire dans l’organisation de traversées clandestines à bord d’une embarcation à moteur, moyennant de l’argent. Les investigations ont également montré que le suspect avait deux complices chargés de fournir le matériel maritime nécessaire à la traversée clandestine, indique la même source. La police a arrêté l’un des suspects, qui a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, indiquant qu’il préparait une traversée clandestine par mer contre la somme de 300.000 DA par personne et ce, en connivence avec l’intermédiaire (titulaire du compte). Accusés de planification et d’organisation d’une sortie illégale du territoire national par un passage non frontalier avec l‘utilisation d’un moyen électronique, une procédure judiciaire a été engagée contre les deux suspects. Ces derniers ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem qui les a déférés devant le juge d’instruction et ordonné leur placement en détention provisoire, indique la même source.

