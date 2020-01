Une tentative d’émigration clandestine via la mer a été déjouée à Mostaganem et six personnes ont été arrêtées, a-t-on appris vendredi auprès d’une source sécuritaire. L’opération, menée conjointement entre les éléments de la Sûreté urbaine extérieure de la commune de Stidia et les services de la Gendarmerie nationale, est intervenue après la fouille de deux véhicules suspects non loin de la plage de Stidia, située à 15 kilomètres à l’ouest de Mostaganem, a-t-ton indiqué. Dans le premier véhicule, des jerricans de mazout, des habits et des gilets de sauvetage, ainsi qu’une somme d’argent en devises d’une valeur de 500 euros en possession de l’un des suspects, ont été découverts, a-t-on précisé. Quatre (4) personnes, qui se trouvaient à bord du véhicule ont été arrêtés, de même que deux (2) autres qui étaient dans le deuxième véhicule. Les six personnes arrêtées sont issues de la wilaya de Relizane, a ajouté la source sécuritaire. Les mis en cause seront présentés prochainement aux instances judiciaires compétentes pour tentative de quitter le territoire nationale par mer de façon illégale, a-t-elle poursuivi.

