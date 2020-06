Quarante-cinq (45) voyageurs algériens de retour du Portugal ont été mis dimanche en confinement sanitaire dans la zone «Les Sablettes» (Mostaganem), a-t-on appris du directeur du transport de la wilaya, Mustapha Kada Belfar. «Le transport des voyageurs en provenance de Lisbonne (capitale du Portugal) à partir de l’aéroport international Ahmed Benbella d’Oran vers le lieu de confinement sanitaire dans la zone Les sablettes s’est effectué dimanche après-midi dans de bonnes conditions», a indiqué à l’APS M. Belfar. Quatre autobus ont été mobilisés pour transporter les voyageurs et leurs bagages depuis Oran vers l’hôtel «Kasr El Mansour» de Mostaganem, a-t-il fait savoir, soulignant que les autorités locales ont procédé à son équipement pour la quarantaine d’une période de 14 jours. En outre, il est attendu la prise en charge d’un deuxième groupe de 280 Algériens en provenance lundi matin du Maroc par voie aérienne. Deux établissements hôteliers ont été équipés pour accueillir ce groupe, à savoir «Ezouhour» et «Ezzafir» dans la même zone touristique, a-t-on appris de même source. La wilaya de Mostaganem a accueilli, depuis le début des mesures de prévention sanitaires de prévention contre le Covid-19 en mars dernier, trois (3) groupes de voyageurs bloqués à l’étranger, à savoir en France et au Royaume uni (550 personnes) qui avaient été pris en charge au niveau d’établissements hôteliers appartenant à des privés.

Articles similaires