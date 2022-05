Le taux de remplissage des trois barrages de la wilaya de Mostaganem, à savoir Cheliff, Kerada et Kramis, a dépassé les 80%, a-t-on appris dimanche auprès de la direction des Ressources en eau. Les quantités de pluies qui se sont abattues, ces dernières semaines, notamment depuis le début mai en cours avec une moyenne de 60 millimètres, ont contribué à augmenter le niveau d’eau de ces ouvrages pour atteindre un volume global de 118 millions M3, a précisé la même source. En raison d’une pluviométrie conséquente, des lâchers d’eau ont été effectués à commencer par le barrage de Oued Cheliff qui a atteint un taux de remplissage de 100% (50 millions m3) pour une moyenne d’un (1) million m3 par jour, parallèlement au transfert de quantités d’eau vers le barrage de la commune de Sidi Ali, a-t-on fait savoir. Ces quantités transférées ont contribué à augmenter le niveau d’eau dans ce barrage à 44 millions m3, ce qui représente 68 % de sa capacité totale (plus de 70 millions m3). Pour ce qui est du barrage de Oued Kramis, source d’approvisionnement en eau des communes de l’Est de la wilaya de Mostaganem et la partie Nord de la wilaya de Relizane, qui était à sec il y a deux années, la direction des Ressources en eau a indiqué que cet ouvrage emmagasine actuellement plus de 24 millions m3, soit un taux de remplissage de 100 %. La pluviométrie enregistrée dans la wilaya de Mostaganem depuis février dernier a dépassé 210 millimètres, selon la même source, qui a souligné que les eaux stockées dans ces barrages contribueront à satisfaire les besoins de la wilaya de Mostaganem et de wilayas voisines, à renforcer d’autres systèmes, notamment celui de la station de dessalement de Sonacter, et d’améliorer l’approvisionnement en AEP (alimentation en continu). En matière d’eau potable, la wilaya de Mostaganem est alimentée depuis la station de dessalement de l’eau de mer de Sonacter, à raison de 200.0000 m3 par jour, du système Mostaganem-Arzew-Oran (MAO) de 30.000 m3 /j, en plus du système Oued Kramis dont les capacités ont atteint une production de 4.000 mètres cubes par jour. <

Articles similaires