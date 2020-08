Le corps d’un noyé a été repêché dimanche dans une zone rocheuse interdite de baignade à l’ouest de la plage de Kharouba (commune de Mostaganem), a-t-on appris auprès de la Direction locale de la protection civile. L’équipe de plongeurs de l’unité de la protection civile maritime a réussi, dimanche après-midi, à repérer et à repêcher le corps d’un jeune noyé, près d’une zone rocheuse à l’ouest de la plage de Kharouba (Sidi Medjdoub).

La personne noyée, âgé de 18 ans, était portée disparue en mer depuis samedi. Son corps n’a pas été retrouvé rapidement en raison de l’état agité de la mer et des forts vents soufflant sur cette zone, a ajouté la même source, précisant que la dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital «Ernesto Che Guevara» du chef-lieu de wilaya. Depuis le début de la saison estivale, les services de la protection civile de Mostaganem ont enregistré 10 cas de noyade dans des zones dangereuses et interdites à la baignade, dont sept cas au cours des 48 dernières heures, rappelle-t-on.

