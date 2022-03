La Compagnie industrielle des transports algériens (Cital) a procédé mercredi au lancement des essais techniques sur les rames de Tramway de Mostaganem, a-t-elle annoncé dans un communiqué. «Cital annonce le début des opérations techniques sur le matériel roulant (rames de Tramway), préalables à l’exploitation, ce 9 mars 2022», est-il indiqué dans le communiqué. Cette étape «importante», nécessaire avant l’opération «marche à blanc» et l’exploitation commerciale de la ligne, comprend la vérification des fonctions électriques et mécaniques des rames à travers notamment les tests des organes de freinage, les essais des systèmes de traction électrique et la vérification des fonctions à caractère sécuritaire, détaille la même source. «Nous sommes ravis de participer activement à un projet d’une telle importance qui va permettre a nos concitoyens de la ville de Mostaganem d’accéder à un transport moderne et fiable», a déclaré la PDG de Cital, cité dans le communiqué, rappelant que ces tramways sont assemblés en Algérie par cette entreprise publique qui en assurera par la suite leur maintenance. Les 25 tramways commandés par l’Entreprise du Métro d’Alger (EMA) pour la ville de Mostaganem, ont été produits à Annaba, note la même source. D’une longueur de près de 44 mètres, le tramway Citadis, fabriqué par Cital pour les besoins cette nouvelle ligne, peut transporter près de 400 passagers à son bord. «Son design reflète l’image de la ville, la couleur de la livrée extérieure rappelle les couleurs de la mer et de la cote de Mostaganem, tandis que l’intérieur, fait en mosaïque de couleur bleu foncé, est inspiré de son patrimoine culturel», selon le communiqué. La ligne de Tramway de Mostaganem qui comprend 24 stations, s’étend sur 14 km reliant Kharouba et la nouvelle gare routière d’un coté, et la station la Salamandre sur l’autre coté en passant par le centre-ville. n

