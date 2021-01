Un incendie s’est déclaré sur un bateau de pêche au niveau du port commercial de Mostaganem provoqué par une étincelle lors d’une opération de maintenance, a-t-on indiqué dimanche auprès de la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya, rapporte l’APS. « Le bateau de pêche, sous le nom de « Mimouna Rabha », a été touché samedi soir par un incendie partiel lors d’une opération de maintenance au niveau de l’abri de réparation navale du port commercial de Mostaganem », a précisé à l’APS le directeur de la pêche et des ressources halieutiques, Rahmani Toufik. Le bateau, propriété d’un opérateur de la wilaya d’Oran, est enregistré au port de Bouzedjar (Aïn Temouchent). Il était en phase de réparation après une collision avec un navire marchand, a-t-il précisé. L’incendie qui s’était déclenché lors d’une opération de découpage de certaines parties (de l’embarcation) par une machine, a causé des dégâts matériels ayant touché quelques parties du bateau sans provoquer de dégât humain, selon la même source. Un plan d’intervention a été mis en place, en coordination avec les unités de la protection civile et la capitainerie du port, ainsi que l’équipe des gardes côtes, a indiqué à l’APS le chargé de communication de la direction de wilaya de la protection civile, le lieutenant Mohamedi Mansour. L’opération d’intervention a duré 07H00 et s’est poursuivie jusqu’à 22H00. Trois unités de la protection civile ont été mobilisées, à savoir l’unité principale, l’unité du port, l’unité marine (4 camions d’extinction, un camion à échelle et une embarcation). De son côté, la brigade de la police des frontières maritimes du port a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.

Articles similaires