L’entreprise Naftal a enregistré, dernièrement, une demande croissante sur le gaz butane dans la partie-est de la wilaya de Mostaganem estimée à 36 %, a-t-on appris lundi du service vente au district du gaz liquéfié d’Oran. Fayçal Benhalima a fait part d’une forte demande sur les bonbonnes de gaz butane à la période s’étalant du 1er au 20 janvier dans les communes de l’Est de la wilaya de Mostaganem, estimée à 5.500 bonbonnes, soit un taux en hausse de 36 pc. Naftal a pris plusieurs mesures pour répondre à cette demande et éviter une pénurie et la spéculation de vendeurs illégaux, soulignant que la consommation locale de gaz butane dans cette région a enregistré une hausse permanente dans les cinq dernières années de 124 pc passant de 5.134 à 115.000 tonnes par an à Mostaganem. Il a été procédé, dans ce contexte, à la création d’une cellule de suivi au niveau du district d’Oran et à l’augmentation de la capacité de stockage au dépôt de Sidi Ali parallèlement au renforcement de l’approvisionnement par trois camions supplémentaires d’une capacité de transport de 735 bonbonnes chacun. Le gaz est distribué directement du centre enfûteur de Mostaganem aux stations qui enregistrent une grande affluence, surtout dans les communes de Khadra, Ouled Boughalem, Tazgait et Achaâcha en augmentant la capacité de stockage et en créant des points de collecte et de stockage des bonbonnes en collaboration avec les communes afin de faciliter l’opération d’approvisionnement en cas de persistance de la vague de froid, a-t-on fait savoir. Naftal a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour la production de 12.000 bonbonnes de gaz butane par jour, qui sera revue à la hausse en cas de forte demande au centre de Souk Ellil de Sayada et garantira un approvisionnement régulier en ce produit énergétique, tout en appelant les citoyens à rationaliser la consommation du gaz et les aviculteurs à se rapprocher de ses services pour s’alimenter en gaz propane.

