Les services de police de Mostaganem ont réussi à mettre fin aux activités d’un réseau criminel spécialisé dans l’organisation de traversées clandestine par mer composé de quatre personnes, a-t-on appris mercredi de la sûreté de wilaya. Un communiqué de la cellule de presse et de communication, dont une copie a été remise à l’APS, indique que l’affaire, traitée par la brigade de lutte contre le trafic de migrants, est intervenue suite à des plaintes déposées auprès des services de police par quatre personnes, qui seraient victimes d’escroquerie. Deux membres de ce réseau criminel attiraient les candidats à l’émigration clandestine moyennant la somme de 300.000 DA et les conduisaient vers le principal suspect (organisateur de la traversée). Un quatrième mis en cause avait pour tâche de transporter les candidats et le matériel de navigation de la traversée clandestine, selon la même source. Les quatre victimes auraient versé une somme d’un million de dinars aux suspects pour une traversée clandestine par mer à partir d’une plage de la wilaya de Mostaganem. L’attente du rendez-vous de la traversée ayant trop duré, les victimes ont réclamé le remboursement de leur argent, chose que les membres du réseau criminel ont refusée, a-t-on fait savoir. Après avoir informé le procureur de la République territorialement compétent des faits liés à cette affaire, la police judiciaire a entamé les investigations, qui ont permis d’identifier les membres du réseau et l’arrestation deux d’entre eux, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver les deux autres individus, qui sont en état de fuite. Accusés de trafic de migrants au sein d’une bande criminelle organisée, les deux personnes arrêtées ont été présentées devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, qui a ordonné de les placer en détention provisoire, a-t-on indiqué.

