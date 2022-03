Les services de police de Mostaganem ont mis fin à l’activité d’un réseau spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines par mer composé de six individus, a-t-on appris dimanche de la sûreté de wilaya. La même source a indiqué que l’opération est intervenue sur la base d’informations parvenues à la section de lutte contre le trafic de migrants de la sûreté de wilaya, suite à une plainte déposée par une personne selon laquelle un des suspects avec un complice, lui a proposé une traversée clandestine à partir de l’une des plages de Mostaganem contre une somme de 220.000 dinars, qu’il a versée. Après avoir avisé le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, la police judiciaire a entamé les investigations qui ont abouti à l’arrestation du principal suspect dans cette affaire et de son complice, ajoute la même source. L’enquête s’est soldée par l’identification des autres membres de ce réseau et leur arrestation, avec la saisie d’une embarcation pneumatique. Les investigations ont également démontré que l’un des membres de ce réseau attirait les candidats à l’émigration clandestine, dont il faisait la promotion via les réseaux sociaux (facebook), alors que le restant de la bande avait pour tâche d’acquérir le matériel pour les traversées clandestines, a-t-on fait savoir. Accusés d’organisation de sortie illégale du territoire national à travers un accès non frontalier, une procédure judiciaire a été engagée contre les individus arrêtés, qui ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, qui a ordonné de placer le suspect principal en détention provisoire et les autres membres du réseau sous contrôle judiciaire, a-t-on ajouté.

