Une baleine a été découverte dimanche échouée sur la plage de Khadra à l’est de la wilaya de Mostaganem, a appris l’APS auprès de la station de wilaya du commissariat national du littoral. Le mammifère, rejeté par les fortes vagues vers une plage non surveillée près du village de Khadra (70 km à l’est de Mostaganem), est une baleine femelle à bec de cuvier de quatre mètres de long trouvée dans état de décomposition avancé. Selon les premières constatations, la baleine serait mordue par un requin, a-t-on indiqué de même source, signalant l’état d’une mer houleuse et un relief accidenté dans cette zone côtière. La découverte de ce mammifère échoué est la deuxième du genre en l’espace d’une semaine dans la wilaya après celle, mercredi dernier, d’un dauphin bleu et blanc dans un état de décomposition sur la plage de Mers Cheikh, dans la commune de Ouled Boughanem (90 km à l’est de Mostaganem). Les services de la gendarmerie nationale, de la direction l’environnement, du commissariat national du littoral et de la commune avaient enterré le dauphin (femelle) d’une longueur d’un mètre et d’un poids de 20 kilos afin de préserver l’environnement.

