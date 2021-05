Une fillette âgée de 9 ans a trouvé la mort suite à une intoxication alimentaire au domicile familial situé dans la ville de Mostaganem, a-t-on appris lundi du directeur de wilaya de la santé et de la population, Khelil Mohamed Toufik. Le service des urgences médico chirurgicales de l’établissement hospitalier Ernesto Che Guevara de Mostaganem a accueilli, la nuit du samedi, trois membres d’une même famille (les parents et la fillette) souffrant de douleurs abdominales qui ont été placés sous surveillance médicale pendant deux heures avant de quitter l’hôpital une fois que leur état s’est amélioré, a-t-on indiqué. Ce service a accueilli une nouvelle fois le dimanche suivant la même famille (le père et la mère) accompagnés d’un autre enfant âgé de 3 ans présentant les mêmes symptômes avant que le père ne déclare le décès de sa fille dans son domicile suite à une intoxication alimentaire, a-t-on ajouté. Aussitôt, une enquête épidémiologique a été ouverte dans le domicile familial pour le prélèvement d’échantillons de différents plats pris par les membres de cette famille et les inspections préliminaires ont révélé un manque de moyens pour conserver les produits alimentaires dans la maison, a fait savoir M. Khellil. En attendant les résultats des échantillons prélevés envoyés au laboratoire, les trois cas ont passé des analyses nécessaires et ont été pris en charge au niveau de l’hôpital. Leur état est stable. Pour leur part, les services de sûreté compétents ont ouvert une enquête sur les causes et les circonstances du décès de la fillette.

