Les services de la wilaya de Mostaganem ont réceptionné, mardi, 45 concentrateurs d’oxygène médical, don d’un bienfaiteur, a indiqué un communiqué de la cellule de communication de la wilaya. Après la réception du don de ce bienfaiteur, qui a gardé l’anonymat, les services de la wilaya ont procédé à la distribution de ces concentrateurs, d’une capacité de 10 litres, aux établissements hospitaliers d’Achâacha, Mesra, Bouguirat, à raison de 10 concentrateurs chacun, ainsi que 5 concentrateurs aux services de la protection civile pour faire face aux cas urgents. Les 10 concentrateurs restant ont été mis en réserve pour faire face au manque pouvant être enregistré au niveau d’un service ou unité de santé, a fait savoir la même source. Pour rappel, la wilaya de Mostaganem a acquis, dernièrement, 50 concentrateurs d’oxygène, qui ont été distribués aux trois services Covid de Mostaganem (30 concentrateurs) de Sidi Ali (10 concentrateurs), Aïn Tedles (10 concentrateurs), en plus d’un générateur de cet élément vital mis en service par une association caritative au niveau du service Covid de l’établissement hospitalier «Hocine Hamadou» de Sidi Ali. La wilaya de Mostaganem prévoit d’acquérir près de 100 concentrateurs d’oxygène pour répondre aux besoins des différentes unités sanitaires et hospitalières, ainsi que deux générateurs d’oxygène au profit des services Covid de l’hôpital «Ernesto Che Gueévara» (Mostaganem) et l’hôpital «Ladjel Belatreche «(Aïn Tedles), et ce après avoir dégagé l’enveloppe financière nécessaire du budget de la wilaya.

