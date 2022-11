La 5e édition du festival national de la poésie de jeunes a été lancée lundi au théâtre régional «Djilalli Benabdelhalim» de Mostaganem, avec la participation de 65 poètes venus de 39 wilayas.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation culturelle, organisée à l’occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, s’est déroulée sous le slogan «L’Algérie dans la conscience des peuples arabes» en présence des autorités locales civiles et militaires, la famille révolutionnaire et les poètes en lice en poésie classique (32 poètes) et de poésie Melhoun (22 poètes) et de poésie amazighe (9 poètes). Dans son allocution d’ouverture, le directeur de wilaya de la jeunesse et des sports Ramdane Benloulou a souligné que «le choix du slogan pour cette édition est venu confirmer la position de l’Algérie dans sa diversité, son histoire, son patrimoine culturel et son combat glorieux, en tant que centre de rayonnement et exemple en matière de liberté, d’amitié et fraternité».

En marge de ce festival de cinq jours, un colloque national sur la poésie jeunesse sera organisé, avec la participation de professeurs et chercheurs spécialisés dans le camp de jeunes de Salamandre. Le thème de cette année sera consacré au développement de l’esprit d’écriture chez les jeunes poètes. Le programme comprend également trois ateliers de formation dans les trois genres poétiques, trois soirées littéraires et des soirées artistiques dans divers genres musicaux locaux, ainsi qu’une virée touristique pour découvrir les monuments historiques et archéologiques de la ville de Mostaganem.

Pour rappel, la précédente édition, tenue en décembre 2021, a été remportée par les poètes Djamel Reggab (la catégorie de la poésie classique), Adel Mekkaoui (catégorie de la poésie Melhoun) de la wilaya de Djelfa et le poète Baba Amoussa Salah de la wilaya de Ghardaia (poésie amazighe). Organisé par la direction de la jeunesse et des sports en coordination avec la ligue de wilaya des activités culturelles et scientifiques de jeunes, ce festival vise à sélectionner et à affiner les talents dans le domaine poétique et littéraire, à encourager les jeunes poètes en herbe, à développer leurs capacités linguistiques et graphiques et promouvoir le goût artistique dans les domaines de la poésie classique, de la poésie populaire (Melhoun) et de la poésie amazighe, indiquent les organisateurs. <

