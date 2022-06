Les éléments de la Police judiciaire relevant de la Sûreté urbaine extérieure de Stidia à Mostaganem ont arrêté deux passeurs par mer de migrants clandestins, a-t-on appris lundi auprès de la Sûreté de wilaya. L’opération a été effectuée après le dépôt d’une plainte d’une personne originaire d’une wilaya du Sud du pays selon laquelle elle a été victime d’une escroquerie par un repris de justice (28 ans) et sa sœur (29 ans), lit-on dans un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. Les deux suspects présumés ont attiré la victime via les réseaux sociaux en lui promettant une desserte clandestine par mer pour rallier l’autre rive de la Méditerranée moyennant une somme d’un (1) million DA, selon la même source. La victime a payé 960.000 DA et loué un domicile dans une commune côtière de Mostaganem en attendant la traversée par mer avant d’être surprise par l’annulation du voyage qui s’est avéré être une arnaque. Après avoir avisé le procureur de la République territorialement compétent, les policiers ont localisé le domicile des deux suspects et pris les mesures légales pour leur arrestation, a-t-on fait savoir. Pour les chefs d’inculpation de «tentative de sortie illégale du territoire national moyennant une somme d’argent et escroquerie», une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre des deux mis en cause dont le principal a été présenté devant les instances judiciaires qui l’ont placé en détention provisoire. Sa sœur a bénéficié d’une citation directe à l’audience du tribunal, a-t-on ajouté.

