Les travaux d’aménagement du complexe sportif de la ville de Sidi Ali (Mostaganem) seront lancés prochainement et une enveloppe de plus de 550 millions DA a été consacrée à cet effet, a-t-on appris du directeur de wilaya de la jeunesse et des sports, Ramdane Benloulou. L’opération s’inscrit dans le cadre du programme sectoriel de la jeunesse et des sports. Elle permettra l’aménagement et réhabilitation de différentes parties de cette structure sportive dont la restauration de la pelouse du stade de football de 500 places et la salle omnisports de 1.000 places. Les travaux supervisés par la direction de wilaya des équipements publics (DLEP) portent sur l’aménagement du parcours d’athlétisme, d’un bloc d’hébergement relevant du complexe et la maintenance des surfaces pour l’exercice des activités sportives et la dotation du complexe en équipements sportifs nécessaires, ajoute le même responsable.

Pêche sous-marine



Le tarif élevé des billets retour prive l’Algérie des Mondiaux !

Des contraintes d’ordre matériel sont à l’origine de la non-participation de quatre athlètes de la sélection algérienne de pêche sous-marine aux championnats du monde-2021 en Sardaigne (Italie), a indiqué le président de la Fédération algérienne de sauvetage, secourisme et activités subaquatiques (FASSAS), Samir Karim Chaouche.

«Nous avions prévu de prendre part aux Mondiaux de Sardaigne organisés récemment, mais un cas de force majeur lié à des contraintes matérielles nous a privés de ce rendez-vous», a expliqué à l’APS le président de l’instance fédérale algérienne. «Contrairement aux visas d’entrée pour les quatre athlètes, obtenus sans difficulté, nous avons été confrontés à un problème lié à l’achat des billets retour en raison de leur tarif élevé. En effet, l’absence de vol à partir de l’Italie vers l’Algérie à la date voulue nous aurait obligés à prolonger notre séjour en Italie, voire à se déplacer vers un autre pays afin de pouvoir rentrer en Algérie», a-t-il détaillé. Au rendez-vous mondial de Sardaigne, les représentants algériens avaient comme objectif de se positionner parmi les cinq premières places.

