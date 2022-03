La wilaya de Mostaganem a consacré une enveloppe de 800 millions DA pour la solidarité au mois de Ramadhan, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de communication et d’information de la wilaya. La même source a indiqué que le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia a présidé, mercredi, une réunion en prévision du mois sacré, portant sur l’opération de solidarité qui touchera, cette année, un nombre dépassant les 80.000 familles nécessiteuses. Dans ce contexte, le chef de l’exécutif de wilaya a insisté sur le versement de cette prime de solidarité à leurs bénéficiaires avant l’avènement du mois de Ramadhan, a indiqué la même source. Lors de cette rencontre multisectorielle, il a été procédé à la mise sur pied d’un plan de travail visant à mettre fin à la spéculation dans les prix des produits de large consommation, avec en prime, l’ouverture de 8 marchés de solidarité.

Sur ce sujet, M. Boulahia a ordonné l’ouverture des marchés publics couverts, à l’instar de l’ex Souk El Fellah dans la commune de Achaacha, de même que le marché couvert dans les communes de Sidi Ali et Aïn Nouissy, avant de recourir à d’autres espaces commerciaux en informant préalablement les commerçants intéressés.

Le waIi a instruit aussi la tenue d’une rencontre avec les opérateurs économiques notamment les détenteurs de meuneries, de laiteries et des producteurs locaux et commerces de gros pour renforcer ces espaces commerciaux qui doivent préserver le pouvoir d’achat des citoyens à travers la formule de vente directe au consommateur, selon les services de la wilaya.

Il sera procédé durant cette période au soutien de la production de lait au niveau de la wilaya pour faire face à l’augmentation de la demande de cette matière à 25.000 litres par jour avant que cette quantité produite n’atteigne les 100.000 litres par jour, durant un mois, tout en intensifiant le contrôle des opérations de distribution, ainsi que l’ouverture de 5 points de vente directe au niveau de la commune de Mostaganem, a-t-on conclu. n

Articles similaires