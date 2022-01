Le groupe industriel algérien « Gisb Eletric «, basé à Mostaganem a exporté, dimanche, des câbles électriques à destination du Sénégal pour une valeur de 4 millions d’euros, a-t-on appris de cette entreprise économique. Le directeur général, Djillani Koubibi Hadj Ali, a indiqué à l’APS que le groupe industriel privé en question, après une interruption due à la pandémie du virus corona, a repris les opérations d’exportation vers le marché africain à travers un contrat signé, dernièrement, pour approvisionner un opérateur économique sénégalais en câbles électriques. Les nouvelles opérations d’exportation, entamée, dimanche par ce groupe industriel en présence du wali de Mostaganem Aïssa Boulahia et de l’ambassadeur du Sénégal en Algérie Serigne Dieye, entrent dans le cadre des efforts du gouvernement à diversifier les exportations hors hydrocarbures et à pénétrer de nouveaux marchés, notamment dans le continent africain, ajoute le même interlocuteur. A ce propos, M. Djillani Koubibi a souligné que la direction du groupe industriel a visité, l’année dernière, plusieurs pays africains comme l’Ethiopie et le Sénégal à la recherche de marchés au niveau de la région de la Corne de l’Afrique et de la Communauté Economique Des Etats de l’Ouest de l’Afrique (CEDEAO). Durant la même année, la première rencontre d’affaires algéro-sénégalaise a été organisée en présence d’opérateurs économiques publics et privés et l’entreprise a participé à l’exposition commerciale africaine, organisée en Afrique du Sud, en plus d’avoir reçu des délégations de l’Ouganda, du Zimbabwe et de l’Ethiopie, ajoute la même source. M. Dillani Koubibi a indiqué que l’unité algérienne des câbles électriques, qui emploie quelques 900 travailleurs, produit différents types de câbles. Sa capacité de production annuelle est de l’ordre de 70.000 tonnes avec un taux d’intégration dépassant les 70%. Cette unité est l’une des branches industrielles relevant du même groupe spécialisé dans la production de différents équipements d’énergie électrique et des systèmes d’énergie économique et renouvelable, indique la même source. n

