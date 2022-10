Les services de la wilaya de Mostaganem ont récemment annulé les décisions de concession de 226 exploitations agricoles inexploitées durant plusieurs années, a-t-on appris, dimanche des services de cette collectivité locale. Le wali, Aïssa Boulahia, a récemment tenu une réunion avec les membres de l’exécutif pour étudier la situation générale des exploitations agricoles accordés par l’Etat aux agriculteurs dans le cadre de la concession agricole. Un plan d’action a été mis en place, à cette occasion, pour récupérer le foncier abandonné durant des années, indique un communiqué de la cellule de communication de la wilaya. Dans ce cadre, le même responsable a décidé d’annuler les décisions de concession concernant 226 exploitations agricoles sur 360 restées sans exploitation durant des années, ajoute le document. Il a donné aux élus locaux un délai d’un mois pour mener à bien les démarches judiciaires liées à l’annulation, notamment celles liées à informer les concernés et à la récupération des terres agricoles. Le wali a souligné la nécessité d’élaborer une stratégie de travail basée sur des données claires concernant le foncier agricole et d’étudier sérieusement les dossiers des investisseurs pour leur donner le droit d’en bénéficier d’une manière qui permette le développement du secteur et d’assurer la sécurité alimentaire selon les services de la wilaya. Parallèlement, un programme d’urgence a été mis en place pour le raccordement des exploitations agricoles en électrification rurale. Il concerne 480 exploitations individuelles et collectives (EAI et EAC) au niveau de la wilaya. L’opération nécessite un investissement global de 813 millions DA. Le nombre total d’exploitations agricoles à Mostaganem est de 24.716 dont 20.000 EAI et 1. 269 autres collectives. Elles assurent annuellement environ 10% de la production agricole nationale, notamment dans les filières maraîchères et agrumicoles, selon le bilan annuel des services agricoles. n

