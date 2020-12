Des travaux sont en cours pour doter en gaz propane, 19 écoles primaires situées dans les zones d’ombre de la «Dahra Gharbia» dans wilaya de Mostaganem, a-t-on appris lundi de l’entreprise Naftal.

Le chef de département commercialisation du district du gaz liquéfié de Naftal d’Oran, Fayçal Benhalima a indiqué, à l’APS, que l’opération de dotation des établissements scolaires en gaz propane permet notamment de garantir le chauffage dans les écoles, soulignant que l’opération concerne, dans une première étape, 11 écoles primaires dans la commune de Ouled Boughalem et 8 autres écoles dans la commune voisine de Nekmaria, ainsi que d’autres opérations similaires au profit d’écoles des zones d’ombres des communes de Sirat et de Safsaf. Ces opérations d’urgence entrent dans le cadre d’un plan élaboré par Naftal pour la prise en charge des besoins des habitants des zones d’ombre et comprend également des points de collecte et de distribution des bouteilles de gaz au niveau de la région-est de la wilaya de Mostaganem, ajoute le même responsable. A ce propos, un stock de sécurité de quelque 1.050 bouteilles de gaz a été réalisé et mis à la disposition des communes concernées pour son utilisation en cas d’augmentation de la demande, notamment à Achaacha, Ouled Maallah, Tazgaït, Ouled Boughalem et Benabdelmalek Ramdane, indique la même source. Lors de cette période, qui connaît une baisse sensible de la température, la capacité de production du complexe d’enfûtage de gaz de Souk Ellil, commune de Sayada, a augmenté passant de 12.000 bouteilles par jour à 18.000, parallèlement au renforcement de la capacité de stockage au niveau de l’entrepôt de Sidi Ali, ainsi que celle des stations Naftal, en plus du remplacement des bouteilles défectueuses. Ces mesures, qui ont été prises pour faire face à la dernière vague de froid, ont permis de fournir une quantité supplémentaire, du 15 octobre dernier au 15 décembre en cours, estimée à 15.082 bouteilles, avec la possibilité de vendre les bouteilles directement à la population et de les transporter aux zones reculées, selon M. Benhalima. La période du 1 au 15 décembre en cours a vu la distribution de plus de 155.000 bouteilles de gaz dans la wilaya de Mostaganem, soit une augmentation de plus de 11% par rapport à la même période de l’année écoulée, a-t-on fait savoir.

