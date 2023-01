L’inspecteur de police Samir Chala mort la nuit de mercredi dernier dans l’exercice de ses fonctions a été inhumé vendredi au cimetière du village Ikherbane dans la commune de Freha à l’Est de Tizi-Ouzou en présence d’une foule nombreuse. La dépouille du «Martyr du devoir national», selon les propos du chef de sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, le commissaire divisionnaire Mohamed Salah Zeghadnia, a quitté le domicile mortuaire, sis au village Ikherbane, portée par ses collègues et sous les youyous des femmes, le linceul recouvert de l’emblème national. L’enterrement du défunt a eu lieu, en ce jour pluvieux, en présence du représentant du directeur général de la sûreté nationale Farid Bencheikh, du directeur général de la sécurité publique Mohand-Cherif Daoud et du Secrétaire général de wilaya Miloud Felahi, en plus de nombreux cadres et élus locaux nationaux, ainsi que de nombreux citoyens qui ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt. Dans son oraison funèbre, le chef de sûreté de wilaya, a rappelé le parcours du défunt, âgé de 45 ans natif de Freha, et père de deux enfants. Un parcours au sein du corps de la police qui a débuté en 1998 à l’Ecole de police de Hydra (Alger) où il était stagiaire. A la fin de son stage, il a été muté à la sûreté de wilaya de Skikda. Entre autres fonctions occupées, il était élément de la Brigade criminelle de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, avant d’être affecté en 2021 à la sûreté urbaine externe de Freha, a rappelé le chef de sûreté de wilaya. Le commissaire divisionnaire Mohamed Salah Zeghadnia a rappelé que «le martyr du devoir national est mort le 18 janvier après avoir été agressé à l’arme blanche durant une intervention en réponse à un appel au secours à propos d’un individu agité qui agressait les membres de sa famille au sein du domicile familial». «Le défunt s’était déplacé avec ses collègues pour sauver la famille des menaces de l’agresseur et dans ses tentatives de calmer la situation, il a été mortellement poignardé», a ajouté le chef de sûreté de wilaya qui avait du mal à retenir son émotion. L’inspecteur de police a été inhumé après la prière de Dohr, en présence d’une foule nombreuse qui a rappelé les valeurs nobles du défunt et qui ont tenu à soutenir sa famille en cette circonstance, selon les témoignages recueillis sur place. n

