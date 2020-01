La Sarl Tiziri Motor, représentant officiel depuis 2012 de Hyundai Construction Equipement en Algérie, compte se lancer dans le montage d’engins de travaux publics et d’équipements de manutentions de la marque coréenne.

«L’usine sera implantée près de la ville de Bouira et s’étalera sur une superficie de cinq hectares que nous avons achetée sur fonds propres auprès d’un particulier» a annoncé le directeur commercial de la sarl, Tarek Chitour, à l’occasion d’un point de presse qu’il a animé hier au siège de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA).

Ce dernier a en outre révélé que la projet, fruit d’un partenariat entre la Sarl Tiziri Motor et Hyundai «n’attend plus que l’aval du ministère de l’Industrie pour le lancement les travaux de terrassement nécessaire pour la réalisation du complexe qui va créer des centaines d’emplois». Mais ce dernier redoute que l’accord final pour la mise en exécution tarde au niveau du Conseil national de l’investissement (CNI). «Nous restons optimistes dans le sens où notre projet est d’une forte valeur ajoutée pour le pays car il répond à un marché de plus en plus demandeur d’engins dédiés au secteur des travaux publics», a indiqué l’invité

de l’ANCA. Et d’affirmer dans ce sillage : « Les prix de nos engins produits localement seront nettement inférieurs que ceux importés dès lors où notre taux d’intégration sera d’emblée considérable. » Le directeur commercial a enfin tenu à faire savoir que le contrat de partenariat conclu avec les Coréens repose sur le principe gagnant /gagnant et «avec l’engagement des Coréens d’assurer un transfert technologique», a-t-il précisé.

Pour rappel, la Sarl Tiziri Motor a été créée en 2012 et a acquis le statut de représentant exclusif en Algérie de Hyundai Construction Equipement. Tiziri Motors compte actuellement 600 employés et a vendu, en 2019, 4 200 engins.n

