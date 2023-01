La multiplication des campagnes de prévention et de sensibilisation au monoxyde de carbone, à travers l’ensemble du territoire national, semble ne plus suffire pour atténuer de l’ampleur des dégâts que provoque ce tueur silencieux qui s’introduit sans peine aucune dans les foyers par voie d’appareils de chauffage.

Par Feriel Nourine

Le gaz mortel dégagé par ces appareils continue à tuer, et le nombre de morts qu’il occasionne poursuit son ascension, souvent à travers des accidents qui emportent des familles entières.

Il ne se passe pas, en effet, un jour sans qu’un drame au monoxyde de carbone ne soit enregistré. Dans cette atmosphère de drame national, la comptabilité macabre a enregistré cinq nouveaux décès durant entre dimanche et hier, selon un communiqué de la Protection civile.

Ces personnes sont décédées suite à l’inhalation du monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains à l’intérieur de leurs domiciles, dans les wilayas de Djelfa, Constantine et Relizane, ajoute la même source, soulignant que les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de premières urgences à 15 autres personnes ayant elles aussi inhalé ce gaz brûlé.

Avec ces cinq nouvelles victimes, ce sont 54 personnes qui sont mortes pour les mêmes raisons depuis le début de l’année, laquelle n’a pas encore bouclé son premier mois. Durant la même période, 699 personnes ont été secourues par les éléments de la Protection civile, ajoute-t-on.

Des chiffres qui font trembler et rappellent qu’en plus des campagnes de sensibilisation aux risques mortels du monoxyde carbone, d’autres mécanismes doivent être mis en place en guise de riposte au gaz mortel à l’instant même où l’accident est produit.

C’est ce qu’a décidé de faire l’Etat en dotant l’ensemble des foyers algériens en détecteurs de monoxyde de carbone. La décision prise en ce sens par le président de la République, lors du Conseil des ministres de mardi dernier, a fait actionner les démarches pour l’acquisition de ce type de matériel par Sonelgaz, chargé de mener exclusivement cette opération d’envergure. Laquelle nécessite l’acquisition de 22 millions de détecteurs de monoxyde de carbone, selon les besoins recensés à l’échelle nationale, a fait savoir hier le conseiller du PDG du groupe, Yacine Réda Redouane, soulignant que Sonelgaz va lancer incessamment un appel d’offres à cet effet.

22 millions d’appareils équivalent à deux unités par foyer dont le nombre est estimé à 11 millions, a précisé l’intervenant sur les ondes de la radio nationale.

«Il s’agit d’une opération de généralisation qui doit toucher l’ensemble des locaux à usage d’habitation, au niveau de Sonelgaz nous avons quelque chose comme 11 millions de clients, parfois dans certains domiciles il faudra installer plusieurs détecteurs, donc ça sera peut-être en moyenne deux par foyer selon la surface d’habitation», a-t-il expliqué pour justifier le nombre de détecteurs à acquérir.

L’acquisition de ces équipements sera possible à la faveur «d’un appel d’offres national et international qui sera lancé ces jours-ci, après avoir finalisé le cahier des charges, qui est déjà prêt», a ajouté M. Réda Yacine, assurant que l’installation sera totalement à la charge de Sonelgaz et qu’elle sera entamée juste après la réception des équipements.

Le groupe public envisage, dans une deuxième phase, «de lancer la fabrication de ce détecteur», en optant pour la technologie la plus performante, prenant en compte la durée de vie de ce type d’équipement qui varie entre deux et neuf années, a encore fait savoir l’intervenant.

Outre la distribution des détecteurs de monoxyde de carbone, Sonelgaz envisage de renforcer la campagne gratuite pour le contrôle des installations gazières au niveau des foyers.

Le conseiller du PDG du groupe a toutefois regretté que cette opération, lancée depuis une année, «n’ait pas eu d’engouement auprès des citoyens» et qu’elle n’ait recensé qu’«à peine 1.903 demandes en 2022», sur un parc client qui avoisine les 7 millions d’abonnés. L’installation des détecteurs remédiera à la situation en permettant aux agents de Sonelgaz de vérifier en même temps les installations intérieures, s’est réjoui le même responsable. n