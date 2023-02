Six personnes, dont cinq membres d’une même famille, sont mortes, asphyxiées par le monoxyde de carbone dégagée par un appareil de chauffage, portant à plus de 60 le nombre de décès depuis début janvier, a indiqué la protection civile.

Les 5 victimes ont été retrouvées sans vie à leur domicile dans la wilaya de Laghouat. Elles sont décédées après avoir respiré des émanations toxiques provenant de leur appareil de chauffage, a précisé la Protection civile.

Quant à la sixième personne, il s’agit d’une femme dans la wilaya de Sétif. Les secours de la Protection civile sont également intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 21 personnes incommodées suite à l’inhalation du même gaz émanant d’appareils de chauffage et chauffe-bain à l’intérieur de leurs domiciles respectifs à travers plusieurs wilayas du pays.

La chute brutale des températures enregistrée depuis la mi-janvier en a poussé les habitants à recourir davantage aux appareils de chauffage, fonctionnant souvent au gaz ou au fioul, s’exposant ainsi aux dangers du monoxyde de carbone, malgré des mises en garde des pompiers.

Plus de 60 personnes sont mortes asphyxiées par des émanations de monoxyde de carbone, selon le dernier bilan officiel.

Le président Abdelmadjid Tebboune a donné le 24 janvier une série d’orientations visant à limiter le phénomène d’asphyxie au gaz dans les foyers, en chargeant le groupe public de l’électricité et du gaz Sonelgaz d’équiper gratuitement les foyers de systèmes d’alarme pour prévenir les fuites.

Fin janvier, le groupe Sonelgaz a annoncé qu’il allait lancer prochainement un appel d’offres national et international pour l’acquisition de détecteurs de monoxyde de carbone, dont les besoins recensés portent sur 22 millions d’unités.

