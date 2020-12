Onze personnes sont mortes asphyxiées au monoxyde de carbone depuis le 1er novembre à travers le territoire national, indique lundi un bilan de la Protection civile. «Le nombre des victimes de ce gaz toxique depuis le 1er novembre 2020 est de 11 personnes décédées et 254 autres sauvées et secourues par les éléments de la Protection civile à travers plusieurs wilayas du pays avec 102 interventions liés à ce type d’accidents», précise la même source. La dernière victime est une personne âgée de 68 ans décédée asphyxiée par le monoxyde de carbone émanant d’un appareil de cuisson à la cité Tamachit commune de Batna, relève le communiqué. A souligner l’intervention des secours de la Protection civile pour prodiguer des soins de premier urgence à 19 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d’appareils de chauffage et chauffes bain au niveau des wilayas notamment de Bordj Bou Arreridj avec 6 personnes, Naâma (5 personnes) et El Bayadh (3 personnes). Par ailleurs, deux personnes sont mortes et 68 autres ont été blessées suite à plusieurs accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers des wilayas du pays, indique la Protection civile. Concernant la lutte contre le coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant cette période, 85 opérations de sensibilisation à travers 11 wilayas (55 communes), 95 opérations de désinfections générales à travers 14 wilayas (43 communes), ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles. La Direction générale de la Protection civile a ainsi mobilisé pour les deux opérations «353 agents de la Protection civile, 59 ambulances et 46 engins, note-t-on. n

