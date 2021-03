Le GIE Monétique lancera, à partir du 4 avril prochain, un portail Web permettant de réduire « considérablement » les délais d’intégration du paiement électronique, a indiqué mercredi un communiqué de cette institution. Dans le cadre de ses missions de promotion du paiement électronique, notamment celles qui visent à vulgariser son usage auprès des différents segments économiques, le GIE Monétique a entreprit une digitalisation complète de son processus d’intégration du paiement électronique sur les site-webmarchands, le rendant « plus souple et accessible » pour différents profils de demandeurs, a expliqué la même source. Ainsi, ajoute le document, « il n’est plus nécessaire » de se déplacer, car le portail CIB Web, dont la mise en production effective se fera le dimanche 4 avril 2021, sera « accessible via internet et fait office de guichet unique, simple d’accès depuis n’importe quelle région ». Il permet ainsi de réduire considérablement les délais d’intégration du paiement électronique, a-t-on souligné. Que le demandeur soit web marchand ayant une activité de vente en ligne de biens ou de services ou développeur de solutions de paiement en ligne, le portail CIB Web lui offre un accès permettant, « non seulement de formuler la demande d’intégration du module de paiement mais surtout de suivre l’ensemble du processus en ligne « Grace à cette digitalisation, plus aucun frein bureaucratique ne viendrait entraver l’intégration du module de paiement », assure le GIE Monétique. Le portail assure aussi un référencement de tous les modules de paiement certifiés qui sont ainsi mis à la disposition des web marchands intéressés.

