Le cycliste algérien Hamza Mansouri a pris la 56e place au contre-la-montre individuel des Championnats du monde 2021 sur route, catégorie des moins de 23 ans, disputé lundi dans les Flandres, en Belgique.

L’épreuve a été disputée sur une distance de 30,3 kilomètres et que Mansouri a bouclé avec 3 minutes et 52 secondes de retard sur le Danois Price Pejtersen Johan, vainqueur en 34:29.75, devant l’Australien Plapp Lucas, qui a pris la deuxième place (à 10.24), au moment où le Belge Florian Vermeersch a complété le podium (à 11.39). L’Algérie a engagé un total d’onze représentants dans ces Mondiaux sur route (toutes catégories), dont deux seniors «Elite», à savoir : Azzedine Lagab et Lotfi Tchambaz.

Le groupe des moins de 23 ans, lui, se compose de Hamza Mansouri, Oussama Cheblaoui, Aymen Merdj et Mohamed Amine Nehari, alors que le groupe des «juniors», conduit par le coach Ilyès Laroui, comporte Oussama Mimouni, Khaled Mansouri, Ayoub Ferkous, Abdelkrim Ferkous et Redouane Brinis.

Outre Ilyès Laroui, le staff technique national se compose du coach Abdelbasset Hannachi, avec le soutien du mécanicien Kamel Benganif et du soigneur Abderrahmane Bourezza. n

