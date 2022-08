L’international marocain Tarik Tissoudali est forfait pour la prochaine Coupe du monde de football, prévue à l’automne 2022 au Qatar, en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, et qui selon son club belge de La Gantoise l’éloignera des terrains pendant au moins six mois.

Le joueur de 29 ans s’était blessé samedi, lors de la rencontre du championnat de Belgique face à Saint-Trond (1-1), et il a dû quitter le jeu à la demi-heure de jeu.

Le natif d’Amsterdam, passé notamment par Le Havre (de 2016 à 2018) avait participé à la CAN-2022 sous la houlette du sélectionneur Vahid Halilhodzic.

Celui qui compte sept sélections avec les Lions de l’Atlas avait été double buteur en mars 2022 lors des barrages pour le Mondial-2022 face à la République Démocratique du Congo, qui avait vu les Marocains valider leur ticket pour la Coupe du monde (21 novembre au 18 décembre).

Au Qatar, le Maroc a été reversé dans le Groupe de la Belgique, de la Croatie et du Canada.

