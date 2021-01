Les handballeurs suédois, quadruples champions du monde (1954, 1958, 1990, 1999), se sont qualifiés pour la finale du Mondial-2021, en s’imposant en demies contre la France 32 à 26, vendredi au Caire. Les Suédois disputeront leur première finale mondiale depuis leur défaite en 2001 contre la France à Paris-Bercy. Ils joueront dimanche contre le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Danemark, champion du monde (2019) et olympique (2016) en titre, et l’Espagne, double championne d’Europe en titre (2018 et 2020), programmé vendredi soir (19H30 GMT) au Caire

Articles similaires