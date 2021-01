Le Danemark, champion olympique (2016) et du monde (2019) en titre, affrontera la Suède en finale du Mondial-2021 en Egypte pour un choc scandinave, après sa victoire en demi-finale contre l’Espagne 35 à 33, vendredi au Caire. La finale 100% scandinave de ce Championnat du monde, la seconde d’affilée pour le Danemark et la première depuis 20 ans pour la Suède, est programmée dimanche en fin d’après-midi (16H30 GMT). Le match pour la troisième place (dimanche 13H30 GMT) opposera l’Espagne, double championne d’Europe en titre (2018, 2020), à la France, vice-championne olympique 2016 et championne du monde 2017, battue vendredi après-midi par la Suède (32-26) en demies.

