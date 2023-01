L’équipe nationale de handball ne pouvait pas livrer une pire copie que celle qu’elle est en train de rendre au Championnat du Monde 2023 de handball qui se tient actuellement en Suède et en Pologne (11-29 janvier). Après la Serbie, le Qatar et l’Allemagne, c’est le Maroc qui a pris le dessus sur les Verts. Cette défaite reflète, plus que jamais, le niveau médiocre qu’a atteint notre petite balle. On est loin, très loin des années glorieuses.

Tout au long de la partie, les Verts ont pu empêcher leurs adversaires de passer devant. Mais la dernière possession a été fatale puisque Yassine Belhou ne s’est pas fait prier pour crucifier les nôtres sur un contre et offrir la victoire aux siens.

Probablement la pire copie en 16 participations

Même s’il a mis 7 buts, Ayoub Abdi a été coupable de la dernière perte de balle qui a profité aux Marocains. Pour sa part, le gardien Khelifa Ghedbane a tout essayé pour maintenir notre sélection devant. Il a sorti 12 parades sur 40 tirs alors que son homologue Jamal Ouaali a effectué autant de sauvetages. D’ailleurs, il a été élu, à juste titre, «Homme du match».

Il faut remonter à la CAN-2006 à Tunis pour trouver les traces d’une défaite de notre Sept National face au Maroc (30-31) en handball. Une chose est sûre : la discipline va très mal. Désormais, il reste un ultime test dans la Coupe du Président face à la Tunisie demain. Mais la 16e participation au Mondial est déjà un désastre. Comme les trois dernières. Rien n’a changé. Et ça ne va pas en s’arrangeant. On peut même dire que la léthargie est constatée.

M.T.

