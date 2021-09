Les milieux Brésiliens Gerson (Marseille) et Lucas Paqueta (Lyon) ont été appelés vendredi par le sélectionneur Tite, qui comptera également sur le retour des joueurs évoluant en Premier League anglaise pour les matchs d’octobre des qualifications pour le Mondial-2022. Coéquipier de Paqueta, qui réalise un bon début de saison à l’OL avec 4 buts en championnat, le champion olympique 2020 Bruno Guimaraes n’a en revanche pas été retenu.

Mais le Paris SG aura bien pour sa part deux représentants au sein de la Seleçao, Neymar et Marquinhos. Privé de neuf joueurs de Premier League lors des matchs de septembre, leurs clubs refusant de les libérer pour éviter qu’ils subissent une quarantaine au retour, Tite en a appelé huit vendredi, récupérant ainsi des cadres comme Alisson, Thiago Silva ou Gabriel Jesus.

Sans club depuis son départ du Sao Paulo FC, le capitaine de la sélection olympique médaillée d’or à Tokyo Daniel Alves, 38 ans, est absent de la liste, tout comme l’attaquant d’Everton Richarlison, blessé. Le Brésil, qui réalise pour le moment un carton plein dans les qualifications sud-américaines, avec huit victoires en huit matchs et seulement deux buts encaissés, affrontera le Venezuela le 7 octobre, à Caracas.

Les hommes de Tite se rendront ensuite à Barranquilla pour affronter la Colombie le 10, puis recevront l’Uruguay le 14, à Manaus. n

