Pour sa 6e participation en Coupe du Monde, la Tunisie se contentera encore d’un petit tour. Pourtant, les Tunisiens avaient des chances de qualification en 1/8 avant d’affronter la France hier. Confrontés à la sélection tenante du titre à l’Education City stadium, les «Aigles de Carthage» devaient s’imposer et attendre le résultat de l’autre explication entre le Danemark et l’Australie pour passer. Face à des «Bleus» largement remaniés, les camarades d’Aïssa Laidouni ont signé un succès historique (1-0). Cela n’a pas suffi puisque les Australiens se sont imposés dans l’autre rencontre empêchant la Tunisie de passer.

Par Mohamed Touileb

«Nous nous attendons à un match très difficile. Demain, nous affrontons les tenants du titre. Un match difficile même si tel que je l’ai mentionné, j’ai 26 joueurs dans l’effectif et tous disposent des capacités pour un tel match. Nous avons eu un très bon résultat contre le Danemark (0-0). On n’a pas eu beaucoup de chance contre l’Australie (0-1) au niveau arbitral.

Cela faisait partie du football, nous sommes responsables des choix sur le terrain. Aujourd’hui, le message est le suivant : rien n’est impossible. Nous sommes là à 100 % pour obtenir un bon résultat», avait déclaré le sélectionneur Jalel Kadri.



Espoir douché

Lui et ses joueurs savaient qu’ils avaient un coup à jouer. Et le fait que Didier Deschamps ait procédé à un large remaniement avec 9 changements par rapport à son onze de départ habituel laissait une chance aux Tunisiens pour aller chercher un exploit et une éventuelle qualification. Même s’elle n’a jamais battu l’EDF en match officiel.

Et les voisins ont cru avoir ouvert le score dès la 8e minute. Après un coup-franc de Wahbi Khazri, Ghandri a repris le ballon à la 8e minute. Mais il était en position de hors-jeu. Les intentions étaient là pour la Tunisie qui semblait croire en la possibilité de faire sauter le verrou d’une défense française sensiblement friable avec 2 changements sur les côtés même si la paire Konaté-Varane a été maintenue.



Coiffé par l’Australie et victoire sauvée par le VAR

Côté EDF, il y avait clairement un manque d’agressivité. Khazri en profitera pour tromper Mandanda à la 58e minute. A ce moment, les Tunisiens étaient qualifiés. C’était avant que l’Australie n’ouvre la marque face au Danemark dans l’autre duel de la poule pour repasser deuxième. Du côté des «Bleus», il fallait une réaction et Deschamps décidait de lancer Rabiot, Mbappé, Dembélé et Griezmann afin d’essayer de revenir dans la partie.

Le bloc équipe de la Tunisie était solide et ne voulait pas lâcher cet avantage bien que mince car un but égalisateur des Danois pouvait les camarades d’Ellyes Skhiri à la 2e place. Malheureusement, les Australiens aussi ont tenu bon au stade Al-Janoub pour sécuriser le 2e ticket du quatuor. Signalons aussi que Griezmann a cru égaliser pour les «Tricolores» à la 90’+8 avant de voir son but annulé par l’arbitrage vidéo. Après cette dernière journée, la France termine aux commandes avec 6 points. Elle devance l’Australie (6 points) qui a une différence de buts moins favorable (+3 contre -1). La Tunisie clôt la campagne à la 3e marche avec 4 points alors que les Danois n’ont pris qu’une petite unité.

Programme du jour :

Groupe E :

Japon – Espagne (20h00)

Costa Rica – Allemagne (20h00)

Groupe F :

Croatie – Belgique (16h00)

Canada – Maroc (16h00)