À deux jours du match ‘’aller‘’ entre le Cameroun et l’Algérie au stade de Japoma (Douala), les Camerounais ont appris deux mauvaises nouvelles. En effet, Franck Zambo Anguissa et Moumi Ngamaleu, qui évoluent au milieu de terrain, ne seront pas opérationnels. Cela pourrait déséquilibrer le bloc. Et c’est loin d’être une mauvaise nouvelle pour Djamel Belmadi et ses protégés.

Par Mohamed Touileb

Ce sont deux forfaits qui ne réjouissent certainement pas le sélectionneur Rigobert Song qui devra revoir ses plans dans le cœur du jeu. Le volume de jeu de Zambo Anguissa manquera certainement aux « Lions Indomptables » dans deux jours en réception des « Fennecs ». Le Napolitain a un précieux apport dans ce secteur. Il est l’un des cadres au Cameroun.

L’incertitude Tolo

C’est pour cela que son absence pourrait peser dans le rendement. En outre, il faut savoir que l’ancien pensionnaire de l’Udinese ne sera pas le seul élément à renoncer à cette double-confrontation face aux « Verts ». Moumi Ngamaleu, qui joue en Suisse pour le Berner Sport Club Young Boys, ne sera pas opérationnel lui aussi. Ces deux Lions seront remplacés par Arnaud Djoum qui évolue à Al Raed FC (Arabie saoudite) et l’attaquant de Coton Sports de Garoua, Souaibou Marou dans l’ordre.

En plus de ces forfaits, le latéral-gauche Nouhou Tolo, qui joue pour les Seattle Sounders n’est pas sûr de pouvoir être aligné pour le premier match au stade de Japoma à Douala. Tolo a été contraint de sortir prématurément lors de l’explication face à Austin dimanche en Major League Soccer (MLS) aux Etats-Unis. Victime d’un coup, il a quitté la pelouse peu après l’heure de jeu. Cependant, les derniers rapports au Cameroun disent que la blessure en question n’est pas grave et ne l’empêchera pas d’être sur le terrain après-demain. Est-ce qu’il sera utilisé pour la première manche ? On ne peut rien affirmer. Mais au pire des cas, il jouera le match «retour» le 29 mars prochain au stade Mustapha-Tchaker (Blida).

Les Verts au complet… pour l’instant

À la lecture de ces données, on ne peut pas dire que les « Lions Indomptables » ne seront pas diminués au moment de donner la réplique aux camarades de Riyad Mahrez lors du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Si les médailles de bronze de la CAN-2019 et quintuples vainqueurs du tournoi voient leur infirmerie se remplir, ce n’est, pour l’instant et heureusement, pas le cas d’ « El-Khadra ». Les 24 internationaux Dz que Djamel Belmadi a retenus pour ce rendez-vous importantissime sont tous opérationnels. Ils effectuent un mini-stage à Malabo (Guinée équatoriale) qui prendra fin demain.

Le sélectionneur national mise beaucoup sur ce regroupement pour effectuer les derniers réglages et s’acclimater avec les conditions météorologiques qui sont similaires à celles du Cameroun. Par la suite, il y aura ce test tant attendu à Japoma où les « Guerriers du Désert » devront mener une bataille farouche pour bien se placer dans la course vers le Mondial 2022. n