Le sélectionneur de l’Equipe nationale algérienne, champion d’Afrique en titre, Djamel Belmadi, qui se trouve actuellement au Qatar, lieu

de sa résidence officielle, doit retrouver avec les Verts le chemin des stades à partir

du 4 octobre prochain, date

de la sélection algérienne pour préparer la double confrontation contre le Niger, pour le compte des éliminatoires du Mondial 2022.

par Saïd B.

Le sélectionneur des Verts est en train de préparer la liste officielle des 25 joueurs, maximum, pour les deux prochaines rencontres pour le compte de la 3e et la 4e journées des qualifications du Mondial prévu au Qatar face au Niger, le 8 octobre à Alger et le 12 octobre à Niamey.

Belmadi suit régulièrement les Verts sur les différents continents dans la perspective de choisir les meilleurs et donc les plus en forme et ceux ayant le plus de matchs dans les jambes pour assurer la qualification au Mondial, prévu au Qatar en 2022, dont c’est l’un de ses objectifs avec la défense du titre continental, au Cameroun, l’année prochain.

Il est utile de constater que pour le moment la majorité des joueurs « cadres » de la sélection algérienne affichent une bonne forme avec leurs clubs respectifs en ce début de saison 2021-2022.

Des Verts en forme

C’est ainsi, qu’à titre d’exemple, le capitaine des Verts est bien ménagé par son coach de Manchester City, Pep Guardiola. Ce qui, chez certains n’est pas bon car ne permettant pas à Mahrez d’accumuler un bon nombre de minutes de plus de temps de jeu, alors que pour d’autres, c’est une bonne chose, pour qu’il puisse donner le plus attendu de sa part lorsqu’il rejoindra les Verts, où il est quasi sûr d’être titulaire. Et aux dernières nouvelles, Guardiola a laissé Mahrez sur le banc des remplaçants à 5 reprises. C’est parce qu’il veut le préserver pour le prochain match de son équipe face au Paris Saint-Germain de Messi-Neymar et Mbappe, entre autres en Ligue des champions. D’autre part, le trio d’attaque Islam Slimani-Baghdad Bounedjah-Andy Delort s’est bien illustré de son côté, avec leurs clubs respectifs en marquant plusieurs buts. En Ligue 1, Delort a marqué un triplé avec son club Nice dont 2 contre son ancien club Montpellier. Bounedjah a marqué 3 buts dont 2 dans la Star League qatarie et 1 en ligue asiatique. Quant à Slimani, bien qu’il n’a pas marqué lors du dernier match de son équipe, l’Olympique Lyon, qui s’est imposé 3-1 face à Troyes lors de la 7e journée de Ligue 1, l’international algérien était titulaire et a participé activement à la large victoire de son équipe.

Pour sa part, Saïd Benrahma a bien contribué au succès de son club West Ham en effectuant une bonne prestation lors du match de son équipe samedi face à Leeds. De son côté, Rachid Ghezal, qui évolue en Turquie sous les couleurs de Bekistas, a été auteur d’un but et d’une passe décisive avec son club depuis le début de la saison au moment où son compatriote Adam Ounas est toujours égal à lui-même avec son club italien Naples. Ismail Benacer est en bonne forme également avec son club Milan AC où il a été incorporé lors du dernier match contre Venezia où il a bien participé à la courte victoire de son équipe. A la fin de la rencontre, Bennacer a tweeté : « détermination et désir de gagner ». Comme pour expliquer que la gagne est un objectif constant…

A noter, également, les Verts ont été buteurs avec leurs clubs respectifs, à savoir Hicham Boudaoui qui a marqué un but avec son club Nice ainsi que Djamel Belamri avec son club qatari et Mohamed Fares avec son nouveau club génois Et justement Fares devrait donc effectuer son retour chez les Verts cette fois, tout comme Adam Ounas. Par contre, la présence de Guedioura qui n’a pas joué le dernier match de son club Sheffield devant Derby Country ainsi que de Brahimi au Qatar.

En Arabie Saoudite, le club d’Al Ta’ee d’Amir Sayoud a battu Al Ittifaq de Raïs Mbolhi sur le score de 4-2. Sayoud s’est illustré par deux passes décisives tandis que Mbolhi a inquiété, en étant coupable d’une sortie ratée entraînant un but.

Des surprises ?

Les fans des Verts attendent donc avec impatience le retour de Belmadi à Alger prévu jeudi pour connaître officiellement les noms des joueurs sur lesquels il compte pour assurer les victoires lors des deux prochains matchs contre le Niger.

Et comme c’est devenu une coutume d’avoir au moins une surprise avec un « nouveau » joueur sélectionné, les fans des Verts scruteront donc avec forces détails la prochaine liste du sélectionneur. n